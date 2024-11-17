«Ближе, чем мы думаем»: Экономист предупредил о рисках ядерной войны между США и Россией

Прямая конфронтация между США и Россией представляет собой серьёзную и реальную угрозу, заявил американский экономист Джеффри Сакс. Выступая с лекцией в Ереване он отметил, что обе страны обладают тысячами ядерных боеголовок.

«Мы находимся в состоянии открытой войны с Россией. Это война не между Россией и Украиной, это война между США и Российской Федерацией. Просто Украина оказывает Соединённым Штатам хорошую услугу, умирая за них. Но это война между двумя ядерными сверхдержавами», — подчеркнул Сакс.

Экономист также отметил, что обсуждения ядерной угрозы в США часто воспринимаются как шантаж или «блеф Путина». Однако, по его словам, распространение этой точки зрения может привести к тому, что времени на осознание ошибок останется очень мало, и останется только «одна минута, пока люди скажут своё последнее слово до того, как приземлятся ракеты».

«Это очень серьёзно и реально, и ближе, чем мы думаем, так как у нас (На Западе. — прим. Life.ru) нет хороших лидеров. Когда ты знаешь этих людей настолько, насколько знаю их я, поверьте, это вас абсолютно не успокоит. Они не были моими лучшими студентами, но их руки лежат на пусках ракет, и они верят в военные игры, они думают, что военные игры — это война», — добавил эксперт.

По его мнению, первое правило ядерных сверхдержав — не провоцировать друг друга и соблюдать дистанцию, чего США не понимают. Напротив, их стратегия — «столкнуться лицом к лицу», чтобы выяснить, кто сильнее, несмотря на наличие у обеих сторон ядерного оружия.