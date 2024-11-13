Шаги Трампа после выборов. Выйдет ли США из НАТО и что это значит для России Обойдёт ли Дональд Трамп введённый при Байдене закон, который усложняет процесс выхода США из НАТО 13 ноября, 12:33 Победитель первого этапа на выборах президента США Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Американская газета Politico, выкупленная несколько лет назад немецким медиахолдингом, проводит интересные эксперименты в медийном поле. Так, опрошенные изданием эксперты рассказали, что избранный президент США Дональд Трамп может обойти принятый ранее закон, который серьёзно осложняет выход страны из НАТО. Напомним, что для этого нужно заручиться поддержкой двух третей сенаторов и одобрением Конгресса.

Для чего Трамп хочет выйти из НАТО

Нет сомнений, что США занимают главенствующую роль в Североатлантическом альянсе. По численности вооружённых сил и расходам на вооружение Штаты в лидерах. Трамп уже не в первый раз говорит о возможном выходе из НАТО.

— Нынешние и бывшие должностные лица, выступающие за сохранение членства в альянсе, опасаются, что Трамп может вернуться к своей угрозе, поскольку военные расходы союзников продолжают отставать от целевых показателей, заданных президентом, — писал The New York Times в 2019 году.

Источники издания утверждали: президент говорил, что НАТО расходует силы США. В 2020 году, то есть в последний год правления Трампа, США отдали в альянс 3,51% от ВВП. Второй в строчке лидеров по расходам была Великобритания с отметкой в 2,1%. За последние годы объёмы финансирования увеличились. В 2023 году была установлена обязательная отметка от 2% ВВП. Соблюдают её не все, и в Вашингтоне уже предлагали, что делать с такими неплательщиками. Сенатор-республиканец Линдси Грэм призвал исключать из НАТО.

— На 2024 год 13 стран – членов НАТО не добирают вот этих 2%. Сейчас в НАТО 31 страна. Не платят в том числе и такие богатые, как Германия. Поэтому основная задача Трампа сейчас, на втором сроке, вот эти страны заставить платить, — пояснил политолог-американист и писатель Кирилл Бенедиктов.

70% бюджета НАТО составляют поступления из США. Эксперт напомнил, что подобные разговоры подогревались противниками избранного президента, но он не хочет исключения Штатов из альянса. Все разговоры идут только ради того, чтобы страны-члены платили.

Если же случится выход, то США останется с рядом оборонных договоров, например с граничащей с Россией Японией. И с деньгами, которые могут быть потрачены на внутренние проблемы.

Что скрывается за информацией о выходе США из НАТО

Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Геворг Мирзаян обращает внимание на то, что альянс для Америки — важнейший инструмент контроля за военной и внешнеполитической линиями стран Европы.

США не собираются отказываться от контроля НАТО. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Pavlo Lys

— Кто же будет выбрасывать на помойку этот инструмент контроля? Тем более в ситуации, когда США нужно использовать европейские ресурсы для того же противостояния с Китаем или Ираном. Поэтому выходить из НАТО Трамп не собирается. Однако в его интересах пугать Европу выходом из альянса, — объяснил он.

В таком случае Европа окажется одна перед внешними вызовами. Несмотря на то что среди европейских стран три участника «Большой семёрки» и два постоянных члена Совета Безопасности ООН — вовсе не бедные страны, которые способны сами себя защитить, — по словам Мирзаяна, Европа отвыкла защищать себя самостоятельно.

— Она до ужаса боится того, что США перестанут управлять ей. И тогда Европа окажется в состоянии стратегической неопределённости. Они очень боятся, что после окончания конфликта на Украине Россия будет сводить счёты, а без ведущей американской роли начнутся внутренние противостояния: Германии против Франции, Польши против Германии и так далее. Поэтому Европа не готова жить без американского лидерства, — рассказал эксперт.

В этой связи собеседник Life.ru объясняет всё шантажом. Трамп может грозить Европе выходом из НАТО, чтобы европейские страны шли на уступки: например, тратили больше денег на содержание инфраструктуры альянса.

Трамп может грозить Европе выходом из НАТО, чтобы европейские страны больше финансировали инфраструктуру альянса. Фото © Shutterstock / FOTODOM / lev radin

Финансовую подоплёку здесь видит и военный эксперт Александр Шарковский. В разговоре с Life.ru он отметил, что, скорее всего, у Трампа нет такого намерения. Однако избранный президент США крайне заинтересован в том, чтобы Европа больше вкладывалась в закупки американского вооружения. Вот и весь секрет.

— Зачем уничтожать свою кормушку? НАТО сейчас закупает в огромном количестве истребители F-35, американские ракеты, будет покупать танки, HIMARS и боеприпасы к ним. А значит, Трамп будет давить на страны НАТО, чтобы те как можно больше вкладывались в свою оборону и тем самым обогащали ОПК Соединённых Штатов Америки, — рассказал он.

В случае если Штаты при Трампе всё же выйдут из состава альянса, по словам Шарковского, НАТО просто развалится. Потому что именно ведущая роль США обеспечивает жизнедеятельность всего блока.

Что означает выход США из НАТО для России

Крушение альянса станет новым этапом в геополитике. Блок создавался для консолидации противников СССР после Великой Отечественной войны. Почти 50 лет две системы вели противоборство, но в 1991 году Запад одержал верх.

— В мире сегодня остался лишь один блок, спаянный так называемой обязаловкой, жёсткими идеологическими догмами и клише. Это организация Североатлантического договора, которая, не прекращая экспансии на восток Европы, сейчас пытается распространить свои подходы и на другие пространства мира, нарушая свои собственные уставные документы. Это просто откровенный анахронизм, — сказал президент РФ Владимир Путин в своём выступлении на пленарной сессии форума «Валдай».

Глава государства также заявил, что целью блока являлась «ползучая интервенция, направленная на разрушение страны». Пока же предпосылок для распада НАТО нет, а значит, движение на Восток не остановится. Участие стран-членов в СВО является тому доказательством.

— Раньше мы могли говорить, что не нужно, потому что надеялись, что можно сепаратно договариваться с европейскими странами в обход американцев. Но сейчас мы видим, что Европа ведёт себя невменяемо, более радикально, чем США. Поэтому нам в какой-то степени будет выгодно, если Трамп будет дрессировать Европу, наденет на неё поводок и заставит соблюдать договорённости, которые будут между Россией и США, — считает Геворг Мирзаян.