Как не подхватить гадостей по Wi-Fi: советы эксперта

Wi-Fi стал неотъемлемой частью повседневной жизни россиян: его активно используют дома, на работе и в общественных местах. Однако этот удобный способ подключения несёт в себе немалые угрозы для конфиденциальности данных. В интервью Life.ru директор по информационным технологиям компании EdgeЦентр Сергей Липов поделился рекомендациями по защите при подключении к сети.

По словам эксперта, первым шагом в обеспечении безопасности является подключение только к защищённым сетям с современными протоколами шифрования, такими как WPA2 или WPA3. Сети с устаревшими стандартами типа WEP легко взламываются, а открытые сети без пароля вообще представляют серьёзную угрозу.

Липов также отметил, что публичные Wi-Fi-сети, например, в кафе или аэропортах, могут быть использованы злоумышленниками для установки фальшивых точек доступа. Для предотвращения таких атак эксперт рекомендует всегда уточнять название сети у сотрудников заведения и избегать подключения к незнакомым или подозрительным точкам.

Ещё одной важной рекомендацией является отключение функции автоматического подключения к Wi-Fi. Эта опция может привести к соединению с поддельной сетью, поэтому важно вручную проверять каждое подключение. Также, при использовании общественных сетей, эксперт советует избегать передачи конфиденциальной информации, такой как пароли и номера кредитных карт. Для этого лучше использовать HTTPS-сайты, которые обеспечивают шифрование данных.

Кроме того, Липов подчеркнул необходимость регулярного обновления программного обеспечения на устройствах. Обновления закрывают уязвимости, которые могут быть использованы злоумышленниками, и включение автоматических обновлений поможет всегда быть защищённым. Для дополнительной защиты рекомендуется настроить брандмауэр и антивирус на всех устройствах, а также ограничить общий доступ к файлам. Включение двухфакторной аутентификации для всех важных сервисов, таких как почта и онлайн-банкинг, также значительно повысит безопасность.

Наконец, при настройке домашнего роутера специалист советует устанавливать сложный пароль, использовать современное шифрование и регулярно менять пароль. Это поможет защитить вашу сеть от несанкционированного доступа.