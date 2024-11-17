Врач предупредил, что чистка печени на дому может закончиться бедой
Нутрициолог Баёв: Чистка печени может вызвать движение камней
Печень выполняет функции детоксикации и вторичной очистки аммиака, и её дополнительная «чистка» может лишь усугубить проблему. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dragana Gordic
Чистка печени в домашних условиях может быть опасной и неэффективной. Подробнее об этом Life.ru рассказал нутрициолог, ведущий специалист проекта «Оазис здоровья» Дмитрий Баёв.
По его словам, печень уже выполняет функции детоксикации и вторичной очистки аммиака, и её дополнительная чистка может лишь усугубить состояние здоровья. Особенно если в желчном пузыре находятся камни, которые можно не заметить на УЗИ.
Чистка подразумевает желчеотделение, так как желчь образовывается в печени. Этот процесс провоцирует движение камней и закупорку желчевыводящего протока, что может привести к острой боли, с последующей операцией у хирурга.
Эксперт подчеркнул, что печень не имеет болевых рецепторов, и её заболевания не всегда проявляются болью. Однако на проблемы с органом могут указывать такие симптомы, как боль в правом подреберье, увеличение его размеров, желтизна кожных покровов и склер глаз.
Баёв советует для диагностики обратиться к врачу и сдать анализы, на основании которых можно выявить проблемы с печенью — высокие уровни АСТ, АЛТ, щелочной фосфатазы, билирубина, мочевины и мочевой кислоты.
«Не стоит заниматься чисткой печени в домашних условиях, лучше сделать упор на правильное питание, нормализацию микрофлоры кишечника и обеспечить достаточное поступление всех необходимых нутриентов для её качественной работы», — резюмировал специалист.
До этого Life.ru писал о распространённых недугах, за которыми чаще всего прячется рак. Этот недуг может долго оставаться незамеченным, а симптомы часто списываются на менее опасные болезни.