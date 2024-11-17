Врач предупредил, что чистка печени на дому может закончиться бедой

Чистка печени в домашних условиях может быть опасной и неэффективной. Подробнее об этом Life.ru рассказал нутрициолог, ведущий специалист проекта «Оазис здоровья» Дмитрий Баёв.

По его словам, печень уже выполняет функции детоксикации и вторичной очистки аммиака, и её дополнительная чистка может лишь усугубить состояние здоровья. Особенно если в желчном пузыре находятся камни, которые можно не заметить на УЗИ.

Чистка подразумевает желчеотделение, так как желчь образовывается в печени. Этот процесс провоцирует движение камней и закупорку желчевыводящего протока, что может привести к острой боли, с последующей операцией у хирурга. Дмитрий Баёв Нутрициолог, ведущий специалист проекта «Оазис здоровья».

Эксперт подчеркнул, что печень не имеет болевых рецепторов, и её заболевания не всегда проявляются болью. Однако на проблемы с органом могут указывать такие симптомы, как боль в правом подреберье, увеличение его размеров, желтизна кожных покровов и склер глаз.

Баёв советует для диагностики обратиться к врачу и сдать анализы, на основании которых можно выявить проблемы с печенью — высокие уровни АСТ, АЛТ, щелочной фосфатазы, билирубина, мочевины и мочевой кислоты.

«Не стоит заниматься чисткой печени в домашних условиях, лучше сделать упор на правильное питание, нормализацию микрофлоры кишечника и обеспечить достаточное поступление всех необходимых нутриентов для её качественной работы», — резюмировал специалист.