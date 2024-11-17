В Приморье мужчина носился с газовыми баллонами и угрожал взорвать многоэтажку

Во Владивостоке мужчина угрожал взорвать дом, открыв несколько газовых баллонов во дворе. Об этом сообщил SHOT.

Инцидент произошёл у дома №30 на улице Надибаидзе. По данным источника, мужчина по имени Владимир, вынес ёмкости с газом, облил их бензином и заявил о намерении устроить взрыв. Местные жители оперативно вызвали полицию. Причиной агрессивного поведения, по предварительным данным, стала семейная ссора.

Во Владивостоке мужчина угрожал взорвать дом, открыв несколько газовых баллонов во дворе. Видео © Telegram / SHOT

«Пусть жена подойдёт!», — ставил условия мужчина.

Виновника задержали, теперь с ним разговаривают сотрудники полиции и психологи.