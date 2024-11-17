В Приморье мужчина носился с газовыми баллонами и угрожал взорвать многоэтажку
SHOT: Мужчина во Владивостоке угрожал взорвать дом из-за ссоры с женой
Во Владивостоке мужчина угрожал взорвать дом, открыв несколько газовых баллонов во дворе. Об этом сообщил SHOT.
Инцидент произошёл у дома №30 на улице Надибаидзе. По данным источника, мужчина по имени Владимир, вынес ёмкости с газом, облил их бензином и заявил о намерении устроить взрыв. Местные жители оперативно вызвали полицию. Причиной агрессивного поведения, по предварительным данным, стала семейная ссора.
Во Владивостоке мужчина угрожал взорвать дом, открыв несколько газовых баллонов во дворе. Видео © Telegram / SHOT
«Пусть жена подойдёт!», — ставил условия мужчина.
Виновника задержали, теперь с ним разговаривают сотрудники полиции и психологи.
Ранее суд в Санкт-Петербурге арестовал украинца за попытку поджога жилого дома. По данным суда, 29 октября Марченко разместил на шестом этаже здания по Дунайскому проспекту автомобильную шину и попытался её поджечь, облив предварительно дизельным маслом.
Telegram / SHOT