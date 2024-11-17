Жители Украины боятся высказывать мнения, отличающиеся от официальной позиции власти, из-за опасений репрессий. Такое заявление сделал депутат Верховной Рады Артём Дмитрук в беседе с информагентством БелТА.

«Сегодня люди на улице, даже в семье боятся говорить то, о чём они думают на самом деле. Сегодня человека, только за то, что он может сказать о мире, повезут на подвал», — пояснил политик.

Дмитрук связывает такую атмосферу с культом личности главы киевского режима Владимира Зеленского. По словам депутата, Зеленский выстроил систему, при которой его планы и точка зрения воспринимаются как единственно верные.

«Все планы — только его правильные. План «развития государства» — только его правильный <...> Планы какие-то сумасшедшие, «планы победы», которые он рисует под наркотиками — весь мир с этого смеётся, а он до сих пор это лепит», — подчеркнул Дмитрук.