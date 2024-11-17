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17 ноября, 03:46

«Подвал»: Нардеп заявил, что на Украине за слова о мире могут увезти в пыточную

Депутат Рады Дмитрук: Украинцы боятся репрессий за «неправильное» мнение

Жители Украины боятся высказывать мнения, отличающиеся от официальной позиции власти, из-за опасений репрессий. Такое заявление сделал депутат Верховной Рады Артём Дмитрук в беседе с информагентством БелТА.

«Сегодня люди на улице, даже в семье боятся говорить то, о чём они думают на самом деле. Сегодня человека, только за то, что он может сказать о мире, повезут на подвал», — пояснил политик.

Дмитрук связывает такую атмосферу с культом личности главы киевского режима Владимира Зеленского. По словам депутата, Зеленский выстроил систему, при которой его планы и точка зрения воспринимаются как единственно верные.

«Все планы — только его правильные. План «развития государства» — только его правильный <...> Планы какие-то сумасшедшие, «планы победы», которые он рисует под наркотиками — весь мир с этого смеётся, а он до сих пор это лепит», — подчеркнул Дмитрук.

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Мужду тем французский политик ужаснулся от планов Зеленского по ядерной бомбе. По его словам, глава киевского режима теряет самообладание и «дрейфует к безумию».

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Suburbanium

Анатолий Цейко
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