Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что лидер киевского режима Владимир Зеленский теряет самообладание и выдвигает безумные планы по созданию ядерного оружия. Своё мнение он высказал в социальной сети X.

«Украинский доклад предлагает создать ядерную бомбу «через несколько месяцев» против России, если Трамп сократит финансовую помощь Украине! <…> Зеленский дрейфует к безумию!» — отметил Филиппо.