«Дрейфует к безумию»: Французский политик ужаснулся от планов Зеленского по ядерной бомбе
Французский политик назвал угрозы Зеленского создать ядерное оружие «безумием»
Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что лидер киевского режима Владимир Зеленский теряет самообладание и выдвигает безумные планы по созданию ядерного оружия. Своё мнение он высказал в социальной сети X.
«Украинский доклад предлагает создать ядерную бомбу «через несколько месяцев» против России, если Трамп сократит финансовую помощь Украине! <…> Зеленский дрейфует к безумию!» — отметил Филиппо.
По мнению политика, напряжённость в риторике Зеленского усилилась после телефонного разговора канцлера Германии Олафа Шольца с президентом России Владимиром Путиным.
Ранее The Times сообщили, что Киев может создать собственное ядерное оружие, если США прекратят военную поддержку страны. Позже в МИД Украины опровергли данное заявление.
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