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17 ноября, 04:46

Пленный ВСУ рассказал, как осуждённым выдали пулемёты без подходящих патронов

В рядах ВСУ осуждённым перед отправкой на фронт выдали натовские пулеметы и неподходящие к ним патроны. Об этом сообщил РИА «Новости» пленный военнослужащий 58-й бригады ВСУ Максим Мусиец, который оказался в вооружённых силах Украины после отбывания наказания в колонии.

По словам пленного, их экипировали шведскими пулемётами, однако патроны, которые им предоставили, были предназначены для других моделей оружия.

«У нас были шведские пулемёты, а патроны были только на «покемоны» (Пулёмет Калашникова. — Прим. Life.ru)», — рассказал Мусиец.

Кроме того, бойцам не предоставили запасных стволов для оружия. Вместо этого им порекомендовали более аккуратно обращаться с натовским вооружением.

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Ранее военнослужащий ВСУ с позывным Еврей рассказал, что раненых бойцов ВСУ массово переводят за штат и оставляют без выплат. По его словам, некоторые солдаты, получившие тяжёлые увечья, включая ампутации конечностей, вынуждены заниматься сбором металлолома, чтобы хоть как-то заработать на жизнь.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Sergii Chepulskyi

Тимур Хингеев
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