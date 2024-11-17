В рядах ВСУ осуждённым перед отправкой на фронт выдали натовские пулеметы и неподходящие к ним патроны. Об этом сообщил РИА «Новости» пленный военнослужащий 58-й бригады ВСУ Максим Мусиец, который оказался в вооружённых силах Украины после отбывания наказания в колонии.

По словам пленного, их экипировали шведскими пулемётами, однако патроны, которые им предоставили, были предназначены для других моделей оружия.

«У нас были шведские пулемёты, а патроны были только на «покемоны» (Пулёмет Калашникова. — Прим. Life.ru)», — рассказал Мусиец.

Кроме того, бойцам не предоставили запасных стволов для оружия. Вместо этого им порекомендовали более аккуратно обращаться с натовским вооружением.