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17 ноября, 05:22

«Обязательно вернём»: Сальдо высказался об освобождении Херсона

Сальдо: Операция по освобождению Херсона потребует много сил и средств

Полноценное освобождение Херсона от киевского режима потребует много сил и средств. С таким заявлением выступил губернатор Владимир Сальдо в беседе с РИА «Новости». Он отметил, что административный центр российского региона всегда был, есть и будет русским городом.

«Верю, что когда-нибудь мы обязательно его вернём. Но нужно быть реалистами и понимать: возврат Херсона — сложная операция, которая потребует много усилий и ресурсов», — сказал Сальдо, отметив, что не может назвать точных сроков, так как не является военным.

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Ранее Владимир Сальдо высказал мнение, что освобождение Херсона станет отправной точкой для дальнейших операций по взятию под контроль Николаева и Одессы. Он назвал этот манёвр путём Суворова.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / fortton

Николай Рюмин
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