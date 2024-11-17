«Обязательно вернём»: Сальдо высказался об освобождении Херсона
Сальдо: Операция по освобождению Херсона потребует много сил и средств
Полноценное освобождение Херсона от киевского режима потребует много сил и средств. С таким заявлением выступил губернатор Владимир Сальдо в беседе с РИА «Новости». Он отметил, что административный центр российского региона всегда был, есть и будет русским городом.
«Верю, что когда-нибудь мы обязательно его вернём. Но нужно быть реалистами и понимать: возврат Херсона — сложная операция, которая потребует много усилий и ресурсов», — сказал Сальдо, отметив, что не может назвать точных сроков, так как не является военным.
Ранее Владимир Сальдо высказал мнение, что освобождение Херсона станет отправной точкой для дальнейших операций по взятию под контроль Николаева и Одессы. Он назвал этот манёвр путём Суворова.
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