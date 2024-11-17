«Обязательно вернём»: Сальдо высказался об освобождении Херсона

Полноценное освобождение Херсона от киевского режима потребует много сил и средств. С таким заявлением выступил губернатор Владимир Сальдо в беседе с РИА «Новости». Он отметил, что административный центр российского региона всегда был, есть и будет русским городом.

«Верю, что когда-нибудь мы обязательно его вернём. Но нужно быть реалистами и понимать: возврат Херсона — сложная операция, которая потребует много усилий и ресурсов», — сказал Сальдо, отметив, что не может назвать точных сроков, так как не является военным.