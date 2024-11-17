Маск считает, что Европа умирает

Европа умирает из-за низкой рождаемости. Об этом заявил американский миллиардер Илон Маск, комментируя соответствующую статистику по странам ЕС.

Американские журналисты рассказали, из-за какой страны могут разругаться Трамп и Маск

Американские журналисты рассказали, из-за какой страны могут разругаться Трамп и Маск

Ранее Илон Маск прокомментировал слова Владимира Зеленского о том, что победивший на выборах президента США Дональд Трамп не сможет заставить Украину сесть за стол переговоров с Россией. По словам бизнесмена, у главаря киевского режима «потрясающее чувство юмора».