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Регион
17 ноября, 06:52

Маск считает, что Европа умирает

Илон Маск заявил, что Европа умирает из-за низкой рождаемости

Европа умирает из-за низкой рождаемости. Об этом заявил американский миллиардер Илон Маск, комментируя соответствующую статистику по странам ЕС.

«Европа умирает», — написал предприниматель в социальной сети X.

Американские журналисты рассказали, из-за какой страны могут разругаться Трамп и Маск
Американские журналисты рассказали, из-за какой страны могут разругаться Трамп и Маск

Ранее Илон Маск прокомментировал слова Владимира Зеленского о том, что победивший на выборах президента США Дональд Трамп не сможет заставить Украину сесть за стол переговоров с Россией. По словам бизнесмена, у главаря киевского режима «потрясающее чувство юмора».

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand — COMEO

Матвей Константинов
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