Маск считает, что Европа умирает
Илон Маск заявил, что Европа умирает из-за низкой рождаемости
Европа умирает из-за низкой рождаемости. Об этом заявил американский миллиардер Илон Маск, комментируя соответствующую статистику по странам ЕС.
«Европа умирает», — написал предприниматель в социальной сети X.
Ранее Илон Маск прокомментировал слова Владимира Зеленского о том, что победивший на выборах президента США Дональд Трамп не сможет заставить Украину сесть за стол переговоров с Россией. По словам бизнесмена, у главаря киевского режима «потрясающее чувство юмора».
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