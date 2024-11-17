Солдаты киевского режима бросают всё и бегут из окопов, как только сталкиваются с российскими войсками. Об этом рассказал офицер ВСУ в беседе с изданием «Бабель».

«Как только русские запрыгивают в наш окоп, наши ребята оттуда выпрыгивают и убегают», — пожаловался он.

Офицер добавил, что украинские бойцы не только сомневаются в своей подготовке, но и не верят, что артиллерия сможет их достойно защитить. По словам военного, когда ВС РФ приближаются на 50 метров, в небе не видно ни дронов, ни снарядов, будто все бросили группу.