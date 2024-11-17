«Выпрыгивают и убегают»: ВСУ приходят в ужас от одного лишь появления ВС РФ
Офицер ВСУ: Украинские солдаты бегут с позиций, как только появляются русские
Солдаты киевского режима бросают всё и бегут из окопов, как только сталкиваются с российскими войсками. Об этом рассказал офицер ВСУ в беседе с изданием «Бабель».
«Как только русские запрыгивают в наш окоп, наши ребята оттуда выпрыгивают и убегают», — пожаловался он.
Офицер добавил, что украинские бойцы не только сомневаются в своей подготовке, но и не верят, что артиллерия сможет их достойно защитить. По словам военного, когда ВС РФ приближаются на 50 метров, в небе не видно ни дронов, ни снарядов, будто все бросили группу.
Недавно пленный солдат ВСУ Максим Мусиец рассказал, что некоторым бойцам после мобилизации выдают западные пулемёты, но с нюансом: в комплекте с иностранными стволами вручают российские патроны. Солдатам настоятельно рекомендуют беречь оружие, даже не имея подходящих снарядов.
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