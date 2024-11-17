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17 ноября, 08:42

«Ростех» выставит на продажу совхоз на Кубани

«Ростех» продаст ненужный совхоз с баланса бронетанкового завода под Краснодаром

АО «163-й бронетанковый ремонтный завод» (БТРЗ), которое входит в состав госкорпорации «Ростех», собирается продать совхоз в селе Красное под Краснодаром. Об этом пишет РБК.

По информации издания, новому владельцу достанутся участки земли площадью два гектара. На них находятся объекты недвижимости, площадь которых в общей сложности составляет 52,6 тысячи квадратных метров. Кроме того, будущему хозяину совхоза передадут сельскохозяйственную технику, в том числе комбайн, косилки и машины для сбора урожая.

Предполагаемая цена продажи составляет 928,9 миллиона рублей. Торги запланированы на 16 декабря. Они пройдут на электронной платформе ЭТП. В «РТ-Капитал» уточнили, что указанный лот во времена СССР был совхозом и функционировал при заводе. Сейчас же объект не нужен организации, и поэтому подлежит реализации.

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А ранее Life.ru писал, что арбитражный суд приостановил права финского совладельца Невского судостроительно-судоремонтного завода. Верфь Arctech Helsinki Shipyard ранее принадлежала ОСК, находящейся под санкциями ЕС и США. В мае 2020 года корпорация продала верфь совладельцам круизной судоходной компании «Водоход» из РФ.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Дарья Нарыкова
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