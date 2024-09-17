Арбитражный суд приостановил права финского совладельца Невского судозавода
Арбитражный суд Подмосковья приостановил права Arctech Helsinki Shipyard Oy в отношении Невского судостроительно-судоремонтного завода. Соответствующее заявление ранее подал Минпромторг России.
«Иск удовлетворить полностью», — говорится в картотеке.
Заседание состоялось 12 сентября в закрытом режиме, поэтому решение не опубликовано.
В июне российское правительство включило «Невский ССЗ» в список экономически значимых организаций (ЭЗО). Самому судозаводу, по данным ЕГРЮЛ, принадлежит 50,01% акций предприятия, а финской компании — 49,99%.
Невский судостроительно-судоремонтный завод — одно из старейших предприятий водного транспорта в Северо-Западной части России, находится в городе Шлиссельбурге в 40 км от Санкт-Петербурга вверх по реке Неве на выходе в Ладожское озеро. Основан в 1913 году как ремонтная мастерская, самостоятельно строить суда начал в 1952 году. Является частью О «Объединённая судостроительная корпорация».
Верфь Arctech Helsinki Shipyard ранее принадлежала ОСК, находящейся под санкциями Евросоюза и США. В мае 2020 года корпорация продала верфь совладельцам российской круизной судоходной компании «Водоход». Предприятие получило название Helsinki Shipyard Oy. ОСК в рамках сделки достался «Невский ССЗ» и 35 миллионов евро.
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