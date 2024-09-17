Арбитражный суд приостановил права финского совладельца Невского судозавода

В июне российское правительство включило «Невский ССЗ» в список экономически значимых организаций (ЭЗО). Самому судозаводу, по данным ЕГРЮЛ, принадлежит 50,01% акций предприятия, а финской компании — 49,99%.

Невский судостроительно-судоремонтный завод — одно из старейших предприятий водного транспорта в Северо-Западной части России, находится в городе Шлиссельбурге в 40 км от Санкт-Петербурга вверх по реке Неве на выходе в Ладожское озеро. Основан в 1913 году как ремонтная мастерская, самостоятельно строить суда начал в 1952 году. Является частью О «Объединённая судостроительная корпорация».