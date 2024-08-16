Минпромторг просит лишить финского совладельца прав на Невский судозавод
Минпромторг РФ направил в арбитражный суд Московской области запрос о прекращении действия корпоративных прав финской компании Arctech Helsinki Shipyard OY в отношении ООО "Невский судостроительный-судоремонтный завод", который является частью Объединённой судостроительной корпорации. Об этом говорится в заявлении суда.
Запрос был направлен суду 14 августа, его взяли в работу в тот же день. Датой рассмотрения заявления выбрали 12 сентября. В качестве третьих лиц по делу будут проходить ООО "Невский судостроительный-судоремонтный завод", АО "Объединённая судостроительная корпорация" и МИФНС №10 по Ленинградской области.
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