В Германии объяснили слова Зеленского об урегулировании конфликта

Слова Владимира Зеленского о возможном мирном разрешении конфликта на Украине в 2025 году указывают на сложную для ВСУ ситуацию на поле боя. Таким мнением поделился обозреватель Пауль Ронцхаймер в статье для газеты Bild.

«Высказывания Зеленского отражают сложную ситуацию — Украина испытывает огромные проблемы на фронте, прежде всего, с трудом удаётся проводить мобилизацию новых солдат», — указано в статье.

Автор материала уточнил, что конфликт может закончиться только при условии отказа Украины от части территорий. По словам Ронцхаймера, Москва может выдвинуть Киеву максимальные требования, отреагировав на готовность Зеленского начать переговоры. Зеленский, по мнению обозревателя, надеется на то, что победитель выборов в США Дональд Трамп сделает ясные заявления и добьётся сделки о перемирии. К слову, эта договорённость может предоставить Зеленскому дополнительное время, отмечается в издании.

Немецкий специалист по военным вопросам Нико Ланге предположил, слова Зеленского можно толковать, как требование к Европе оказать больше военной помощи Украине.