Россия стала покупать меньше одежды из Турции

С начала года Россия вдвое сократила импорт одежды из Турции и достиг отметки 253 миллионов долларов. Об этом следует из данных турецкого статистического ведомства.

Как пишет РИА «Новости», наибольшие изменения коснулась закупок верхней одежды, а также трикотажных изделий. Объём мужской вязаной верхней одежды уменьшился в 12 раз (на 231 тысячу долларов), а женской — в 5 раз (на 147,7 тысячи долларов). Похожая ситуация обстоит с импортом трикотажных изделий, которых теперь на рынке в восемь раз меньше. Это также затрагивает актуальные сейчас вязаные перчатки и рукавицы.

В данный момент на Россию приходится два процента турецкого экспорта одежды. В рейтинге крупнейших покупателей РФ занимает 12-е место.