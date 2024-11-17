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17 ноября, 09:17

Россия стала покупать меньше одежды из Турции

РИАН: Россия с начала года вдвое сократила импорт одежды из Турции

С начала года Россия вдвое сократила импорт одежды из Турции и достиг отметки 253 миллионов долларов. Об этом следует из данных турецкого статистического ведомства.

Как пишет РИА «Новости», наибольшие изменения коснулась закупок верхней одежды, а также трикотажных изделий. Объём мужской вязаной верхней одежды уменьшился в 12 раз (на 231 тысячу долларов), а женской — в 5 раз (на 147,7 тысячи долларов). Похожая ситуация обстоит с импортом трикотажных изделий, которых теперь на рынке в восемь раз меньше. Это также затрагивает актуальные сейчас вязаные перчатки и рукавицы.

В данный момент на Россию приходится два процента турецкого экспорта одежды. В рейтинге крупнейших покупателей РФ занимает 12-е место.

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Ранее сообщалось, что Путин призвал задуматься об ограничении экспорта урана, никеля и титана. В связи с этим глава государства предложил Кабмину «подумать над определёнными ограничениями поставок на внешний рынок» указанных видов сырья и других товаров.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / aliferia project

Мария Любицкая
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