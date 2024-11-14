Патрушев поручил проработать вопрос с импортом картофеля из дружественных стран

Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев обратился к Минэкономразвития и Минсельхозу с просьбой изучить возможность импорта картофеля из дружественных стран, чтобы удовлетворить растущий спрос на этот продукт. В аппарате вице-премьера сообщили, что он подчеркнул важность развития собственного производства, отметив, что работа будет направлена на удовлетворение спроса продукцией, производимой на российских полях.