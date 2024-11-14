Патрушев поручил проработать вопрос с импортом картофеля из дружественных стран
Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев обратился к Минэкономразвития и Минсельхозу с просьбой изучить возможность импорта картофеля из дружественных стран, чтобы удовлетворить растущий спрос на этот продукт. В аппарате вице-премьера сообщили, что он подчеркнул важность развития собственного производства, отметив, что работа будет направлена на удовлетворение спроса продукцией, производимой на российских полях.
Патрушев также напомнил о существовании федерального проекта, который поддерживает производство картофеля и овощей для достижения этой цели.
Ранее президент Владимир Путин на встрече с главой Северной Осетии Меняйло указал на дефицит яблок в России. Аграрии подтвердили, что в 2024 году из-за неблагоприятных погодных условий российский урожай незначительно сократился, поэтому РФ активизировала импорт из Молдавии, Сербии, Турции, Азербайджана, ЮАР, Китая и Белоруссии.
Kandinsky 3.1 / Life.ru