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14 ноября, 16:07

Патрушев поручил проработать вопрос с импортом картофеля из дружественных стран

Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев обратился к Минэкономразвития и Минсельхозу с просьбой изучить возможность импорта картофеля из дружественных стран, чтобы удовлетворить растущий спрос на этот продукт. В аппарате вице-премьера сообщили, что он подчеркнул важность развития собственного производства, отметив, что работа будет направлена на удовлетворение спроса продукцией, производимой на российских полях.

Патрушев также напомнил о существовании федерального проекта, который поддерживает производство картофеля и овощей для достижения этой цели.

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Ранее президент Владимир Путин на встрече с главой Северной Осетии Меняйло указал на дефицит яблок в России. Аграрии подтвердили, что в 2024 году из-за неблагоприятных погодных условий российский урожай незначительно сократился, поэтому РФ активизировала импорт из Молдавии, Сербии, Турции, Азербайджана, ЮАР, Китая и Белоруссии.

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Kandinsky 3.1 / Life.ru

Марина Фещенко
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