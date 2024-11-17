В Словакии предупредили об истощении Европы из-за помощи Украине

«Вся Европа, весь Европейский союз, а также Соединённые Штаты поддерживают Украину не только финансово, но и военными средствами. Но мы истощены, мы полностью истощили наши ресурсы в плане военной техники, вооружений и так далее», — пояснил парламентарий на полях международной конференции о перспективах сотрудничества БРИКС и стран Европы.