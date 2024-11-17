В Словакии предупредили об истощении Европы из-за помощи Украине
Депутат парламента Словакии Мажгут: Европа исчерпала ресурсы из-за помощи Киеву
Страны Европы исчерпали финансовые и военные ресурсы при поддержке Украины. Такое заявление сделал депутат парламента Словакии, советник премьер-министра Ян Мажгут.
«Вся Европа, весь Европейский союз, а также Соединённые Штаты поддерживают Украину не только финансово, но и военными средствами. Но мы истощены, мы полностью истощили наши ресурсы в плане военной техники, вооружений и так далее», — пояснил парламентарий на полях международной конференции о перспективах сотрудничества БРИКС и стран Европы.
Мажгут дополнил, что финансовая и военная поддержка Украины не является путём установления мира в стране.
А ранее Life.ru сообщал, что сокращение западной помощи Украине поспособствует приближению окончания конфликта. Как отмечал премьер-министр Словакии Роберт Фицо, именно поддержка Европы и США является препятствием на пути к завершению кризиса.
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