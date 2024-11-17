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17 ноября, 10:27

В Словакии заявили, что СВО идёт между Россией и США

Советник премьера Словакии Фицо Мажгут: Спецоперация идёт между Россией и США

Спецоперация (СВО) идёт между США и Россией, заявил советник премьер-министра Словакии Роберта Фицо Ян Мажгут на полях проходящей в Сочи международной конференции о перспективах сотрудничества БРИКС и стран Европы. По его словам, дипломатические переговоры являются наиболее эффективным способом разрешения кризиса на Украине.

«Это не война на Украине, я согласен, что это СВО на территории Украины. Это столкновение между РФ и США. Поэтому нам нужно разобраться в этой ситуации и сделать всё, чтобы мир был установлен в кратчайшие сроки», — приводит ТАСС слова Мажгута.

Советник Фицо подчеркнул, что спонсирование Украины и предоставление ей военной помощи — это не способ разрешения конфликта.

Ранее с похожим заявление выступал премьер Словакии Роберт Фицо. Он считает, что снижение объёмов помощи Украине со стороны США и Европы может сыграть ключевую роль в разрешении конфликта.

Фицо: Евросоюз начал понимать, что Украина проигрывает
Фицо: Евросоюз начал понимать, что Украина проигрывает
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Shutterstock / FOTODOM / SB2010 studio

Наталья Демьянова
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