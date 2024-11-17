В Словакии заявили, что СВО идёт между Россией и США

Спецоперация (СВО) идёт между США и Россией, заявил советник премьер-министра Словакии Роберта Фицо Ян Мажгут на полях проходящей в Сочи международной конференции о перспективах сотрудничества БРИКС и стран Европы. По его словам, дипломатические переговоры являются наиболее эффективным способом разрешения кризиса на Украине.

«Это не война на Украине, я согласен, что это СВО на территории Украины. Это столкновение между РФ и США. Поэтому нам нужно разобраться в этой ситуации и сделать всё, чтобы мир был установлен в кратчайшие сроки», — приводит ТАСС слова Мажгута.

Советник Фицо подчеркнул, что спонсирование Украины и предоставление ей военной помощи — это не способ разрешения конфликта.