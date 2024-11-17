Индия впервые провела пуск гиперзвуковой ракеты большой дальности

Индия впервые испытала гиперзвуковую ракету большой дальности. Об этом сообщил министр обороны страны Раджнатх Сингх. По его словам, пуск вооружения был успешно произведён с полигона на острове Абдул Калам в Бенгальском заливе.

В Индии впервые испытали гиперзвуковую ракету большой дальности. Видео © X / DefenceMinIndia

«Индия достигла важного рубежа, успешно проведя лётные испытания гиперзвуковой ракеты большой дальности с острова им. доктора Абдула Калама у побережья Одиши», — написал министр в соцсети X.

Сингх назвал испытание ракеты историческим моментом. Министр обороны Индии поздравил с таким важным достижением Организацию оборонных исследований и разработок, ВС республики и промышленность страны. По его словам, это значимое достижение вывело Индию в группу избранных стран, которые обладают возможностями таких передовых технологий в военной сфере.