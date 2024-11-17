Индия впервые провела пуск гиперзвуковой ракеты большой дальности
Гиперзвуковая ракета в Индии. Обложка © X / Rajnath Singh
Индия впервые испытала гиперзвуковую ракету большой дальности. Об этом сообщил министр обороны страны Раджнатх Сингх. По его словам, пуск вооружения был успешно произведён с полигона на острове Абдул Калам в Бенгальском заливе.
В Индии впервые испытали гиперзвуковую ракету большой дальности. Видео © X / DefenceMinIndia
«Индия достигла важного рубежа, успешно проведя лётные испытания гиперзвуковой ракеты большой дальности с острова им. доктора Абдула Калама у побережья Одиши», — написал министр в соцсети X.
Сингх назвал испытание ракеты историческим моментом. Министр обороны Индии поздравил с таким важным достижением Организацию оборонных исследований и разработок, ВС республики и промышленность страны. По его словам, это значимое достижение вывело Индию в группу избранных стран, которые обладают возможностями таких передовых технологий в военной сфере.
А ранее Life.ru писал, что Южная Корея запустила баллистическую ракету «Хёнму-2» в акватории Жёлтого моря. Сеул пошёл на этот шаг в ответ на пуски вооружения КНДР.