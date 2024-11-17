В ЛНР открыли отделение Международного волонтёрского корпуса 80-летия Победы

В Луганской Народной Республике (ЛНР) открыли Центр подготовки волонтёров к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ). Представители волонтёрского движения займутся координацией работы неравнодушных команд, которые будут создавать праздничную атмосферу перед 9 Мая.

Участники и гости на открытии Центра подготовки волонтёров к событиям 80-летия Победы в ВОВ. Фото © Пресс-служба Министерства молодёжной политики ЛНР.

На торжественной церемонии открытия выступили главный специалист отдела патриотического воспитания и развития добровольческой деятельности Министерства молодёжной политики ЛНР Алина Цедова, начальник отдела по работе с территориями Дома молодёжи Константин Панченко и член аппарата центрального штаба ВОД «Волонтёры Победы», руководитель направления «Моя история» Павел Иванюта.

Участники и гости на открытии Центра подготовки волонтёров к событиям 80-летия Победы в ВОВ. Фото © Пресс-служба Министерства молодёжной политики ЛНР.

«В корпусе будут проходить различные обучающие мероприятия, интеллектуальные игры, РИСКи, разработанные командой «Волонтёров Победы». Также запланированы «Диалоги на равных» с ветеранами Великой Отечественной войны, специальной военной операции. Волонтёры будут участвовать в организации как всероссийских, так и региональных акций и мероприятий. Уже сейчас актив луганского штаба — более 70 человек», — подчеркнула руководитель Центра подготовки Международного волонтёрского корпуса 80-летия Победы в ЛНР Алина Захарова.