У новоизбранного президента США Дональда Трампа после начала нового срока будут менее связаны руки, однако обольщаться не стоит. Таким мнением в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину поделился пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Сейчас, правда, будет у Трампа, скорее всего, другая ситуация. Под контролем республиканцев и Сенат, и Конгресс, то есть ситуация другая: у него будут менее связаны руки. Но с другой стороны, какое будут окончательно наследство администрации демократов, это мы посмотрим 20 января [2025 года]», — сказал Песков.

Поддаваться этому ни в коем случае нельзя. Ведь время первого президентского срока Трамп, вступив официально в должность, отдал приказ о создании целой комиссии по расследованию российского вмешательства, напомним Песков. И хотя затем лидер Штатов признал, что все усилия оказались напрасными, а след РФ так и не удалось установить, сам факт данных действий следует учитывать.