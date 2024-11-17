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17 ноября, 12:27

Песков призвал не обольщаться обещаниями Трампа

Песков: Руки Трампа сейчас будут менее связаны, но обольщаться не стоит

У новоизбранного президента США Дональда Трампа после начала нового срока будут менее связаны руки, однако обольщаться не стоит. Таким мнением в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину поделился пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Сейчас, правда, будет у Трампа, скорее всего, другая ситуация. Под контролем республиканцев и Сенат, и Конгресс, то есть ситуация другая: у него будут менее связаны руки. Но с другой стороны, какое будут окончательно наследство администрации демократов, это мы посмотрим 20 января [2025 года]», — сказал Песков.

Поддаваться этому ни в коем случае нельзя. Ведь время первого президентского срока Трамп, вступив официально в должность, отдал приказ о создании целой комиссии по расследованию российского вмешательства, напомним Песков. И хотя затем лидер Штатов признал, что все усилия оказались напрасными, а след РФ так и не удалось установить, сам факт данных действий следует учитывать.

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Ранее похожее мнение высказывал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, который заявил, что Россия будет судить о Трампе исключительно по конкретным делам вместо «гаданий». На данный момент Москва не питает никаких ожиданий и надежд относительно нового состава Белого дома.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Jonah Elkowitz

Мария Любицкая
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