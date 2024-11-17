В стволах танка на заводе в Екатеринбурге обнаружили боеприпасы
URA.ru: Рабочие «Завода №9» в Екатеринбурге нашли боеприпасы в стволах танка
Сотрудники оборонного «Завода № 9» в Екатеринбурге, который входит в НПК «Уралвагонзавод», обнаружили боевые снаряды в стволах танка Т-90. Об этом сообщает URA.ru, ссылаясь на источник. На предприятие прибыли оперативные службы, в том числе сапёры ОМОН Росгвардии.
«В стволах танка Т-90 нашли снаряды. Срочно вызвали сапёров. Достать боеприпасы попытались, но не смогли», — указано в сообщении.
По информации агентства, было принято решение отправить технику на специальный полигон. Уточняется, что угрозы взрыва нет.
А ранее Life.ru писал, что во время реставрации собора в Петергофе нашли неразорвавшийся снаряд времён ВОВ внутри кирпичного свода. Сотрудники полиции, МЧС и Росгвардии быстро обезвредили опасный предмет.
Shutterstock / FOTODOM / ChocoPie