«Целый арсенал»: В квартире в Лобне, где под полом нашли мину времён ВОВ, раньше жил чёрный копатель
SHOT: Полиция под полом в квартире Лобни нашла целый склад с минами и гранатами
В Лобне соседей мужчины, который обнаружил у себя под полом якобы противопехотную мину, эвакуировали из-за целого арсенала. Об этом сообщает SHOT. К слову, именно в этой квартире летом произошёл мощный взрыв.
Обстановка в Лобне после эвакуации жильцов. Видео © SHOT
«Эвакуировали нас не из-за гранаты, в квартире под полом нашли целый арсенал. Сотрудники полиции мужу сказали, что там как минимум противотанковая мина, а это только одно из множества. В квартире раньше жил чёрный копатель, выкапывал в окрестностях мины, гранаты и прочее», — пояснили соседи.
По словам эвакуированных жильцов, копатель умер несколько лет назад, а квартира, вероятно, перешла родственнику по наследству. Соседи мужчины отметили, что не знают, где собственник, так как он долгое время не появлялся в квартире.
В настоящее время жителей разместили в Доме культуры «Луговая». На месте до сих пор работают экстренные службы.
«Администрация говорит, что пустят ещё до ночи, службы, наоборот, говорят, что как минимум до 12 ночи, в общем непонятно, вроде как сапёры ещё не приехали, как я поняла», — пояснила жительница подмосковного города.
Также жильцы подтвердили, что в этой же квартире произошёл взрыв летом. Тогда пострадал 41-летний фанат ФК «Спартак» Александр Кулешов. У него была пробита гортань и оторвана одна рука.
Напомним, ранее стало известно, что в Лобне эвакуировали многоэтажный дом из-за мины под полом у одного из жильцов. По словам мэра города Анны Кротовой, из здания вызволили 38 человек, среди них — пять детей.
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