«Целый арсенал»: В квартире в Лобне, где под полом нашли мину времён ВОВ, раньше жил чёрный копатель

В Лобне соседей мужчины, который обнаружил у себя под полом якобы противопехотную мину, эвакуировали из-за целого арсенала. Об этом сообщает SHOT. К слову, именно в этой квартире летом произошёл мощный взрыв.

Обстановка в Лобне после эвакуации жильцов. Видео © SHOT

«Эвакуировали нас не из-за гранаты, в квартире под полом нашли целый арсенал. Сотрудники полиции мужу сказали, что там как минимум противотанковая мина, а это только одно из множества. В квартире раньше жил чёрный копатель, выкапывал в окрестностях мины, гранаты и прочее», — пояснили соседи.

По словам эвакуированных жильцов, копатель умер несколько лет назад, а квартира, вероятно, перешла родственнику по наследству. Соседи мужчины отметили, что не знают, где собственник, так как он долгое время не появлялся в квартире.

В настоящее время жителей разместили в Доме культуры «Луговая». На месте до сих пор работают экстренные службы.

«Администрация говорит, что пустят ещё до ночи, службы, наоборот, говорят, что как минимум до 12 ночи, в общем непонятно, вроде как сапёры ещё не приехали, как я поняла», — пояснила жительница подмосковного города.

Также жильцы подтвердили, что в этой же квартире произошёл взрыв летом. Тогда пострадал 41-летний фанат ФК «Спартак» Александр Кулешов. У него была пробита гортань и оторвана одна рука.