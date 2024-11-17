Трамп хочет устроить трибунал над причастными к позорному бегству США из Афганистана

Помощники избранного президента США Дональда Трампа собирают список должностных лиц, которые приложили руку к выводу армии Штатов с территории Афганистана. Планируется привлечь их к ответственности на трибунале, сообщает NBC News со ссылкой на источники.

Согласно данным собеседника агентства, команда выясняет обстоятельства вывода войск из Афганистана в 2021 году и ищет возможности для привлечения причастных к ответу за госизмену. Говорится, что команда нового лидера подходит к вопросу максимально серьёзно.

Пока неясно, как будет реализован процесс, так как уходя из Афганистана, войска выполняли приказ действующего главнокомандующего Джо Байдена.