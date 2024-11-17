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17 ноября, 12:47

Трамп хочет устроить трибунал над причастными к позорному бегству США из Афганистана

NBC: Трамп хочет наказать за госизмену причастных к выводу войск из Афганистана

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / mark reinstein

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / mark reinstein

Помощники избранного президента США Дональда Трампа собирают список должностных лиц, которые приложили руку к выводу армии Штатов с территории Афганистана. Планируется привлечь их к ответственности на трибунале, сообщает NBC News со ссылкой на источники.

Согласно данным собеседника агентства, команда выясняет обстоятельства вывода войск из Афганистана в 2021 году и ищет возможности для привлечения причастных к ответу за госизмену. Говорится, что команда нового лидера подходит к вопросу максимально серьёзно.

Пока неясно, как будет реализован процесс, так как уходя из Афганистана, войска выполняли приказ действующего главнокомандующего Джо Байдена.

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Недавно американский телеведущий и бывший военный Пит Хегсет был выбран избранным президентом США Дональдом Трампом на должность главы Пентагона. Новый лидер считает ведущего жёстким и умным человеком, который сможет контролировать ведомство.

Николай Рюмин
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