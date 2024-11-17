Трамп хочет устроить трибунал над причастными к позорному бегству США из Афганистана
NBC: Трамп хочет наказать за госизмену причастных к выводу войск из Афганистана
Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / mark reinstein
Помощники избранного президента США Дональда Трампа собирают список должностных лиц, которые приложили руку к выводу армии Штатов с территории Афганистана. Планируется привлечь их к ответственности на трибунале, сообщает NBC News со ссылкой на источники.
Согласно данным собеседника агентства, команда выясняет обстоятельства вывода войск из Афганистана в 2021 году и ищет возможности для привлечения причастных к ответу за госизмену. Говорится, что команда нового лидера подходит к вопросу максимально серьёзно.
Пока неясно, как будет реализован процесс, так как уходя из Афганистана, войска выполняли приказ действующего главнокомандующего Джо Байдена.
Недавно американский телеведущий и бывший военный Пит Хегсет был выбран избранным президентом США Дональдом Трампом на должность главы Пентагона. Новый лидер считает ведущего жёстким и умным человеком, который сможет контролировать ведомство.