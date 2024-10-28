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28 октября, 14:17

«Тихое место»: Талибы лишили женщин Афганистана права голоса. В прямом смысле слова

Талибы запретили женщинам в Афганистане говорить с другими женщинами

Движение «Талибан»* в Афганистане ввело строгий запрет на публичные разговоры женщин не только с мужчинами, но и между собой. Об этом сообщил по поощрению добродетели и предотвращению порока Халид Ханафи.

Согласно его распоряжению, взрослым женщинам запрещено позволять другим женщинам слышать свои голоса, что включает в себя даже чтение Корана вслух в присутствии других представительниц слабого пола.

Талибы считают, что женский голос считается «пороком», когда звучит в общественных местах. Новые заветы гласят: «Когда взрослая женщина покидает свой дом по необходимости, она обязана, скрывать не только лицо и тело, но и голос». По их мнению, звука женского голоса достаточно, чтобы ввести мужчину во искушение. А когда дамы говорят между собой, это очень опасно и создает угрозу вольнодумства.

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Как известно, после прихода к власти в 2021 году и вывода американских войск, «Талибан» приостановил действие конституции и уголовного кодекса, заменив их на жесткую интерпретацию законов шариата. В результате этого режима женщины лишились права на образование, возможность путешествовать без мужчин, заниматься спортом, а также были введены суровые наказания за супружескую измену. Салоны красоты и женские приюты даже были закрыты.

* «Талибан» признан ООН террористической организацией

Обложка ©

Kandinsky 3.1/ Life.ru

Марина Фещенко
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