Британия испытала ракету с радиусом действия более 100 км

Вооружённые силы Великобритании провели стрельбы с применением новой крылатой ракеты SPEAR, способной поражать цели на дистанции более 100 километров. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Соединённого Королевства.

«SPEAR — малая крылатая ракета нового поколения с турбореактивным двигателем — успешно прошла испытания после того, как её запустили с истребителя Eurofighter Typhoon от компании BAE Systems на полигоне Видсель в Швеции», — указано в пресс-релизе ведомства.

По информации министерства, SPEAR предназначены для поражения различных целей, включая воздушные, морские и наземные объекты, а также бронетехнику и быстро движущиеся цели. В планах — оснащение истребителей F-35B этими ракетами для повышения их боевых возможностей.