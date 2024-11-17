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17 ноября, 12:22

Британия испытала ракету с радиусом действия более 100 км

Минобороны Британии заявило об успешном испытании крылатой ракеты SPEAR

Вооружённые силы Великобритании провели стрельбы с применением новой крылатой ракеты SPEAR, способной поражать цели на дистанции более 100 километров. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Соединённого Королевства.

«SPEAR — малая крылатая ракета нового поколения с турбореактивным двигателем — успешно прошла испытания после того, как её запустили с истребителя Eurofighter Typhoon от компании BAE Systems на полигоне Видсель в Швеции», — указано в пресс-релизе ведомства.

По информации министерства, SPEAR предназначены для поражения различных целей, включая воздушные, морские и наземные объекты, а также бронетехнику и быстро движущиеся цели. В планах — оснащение истребителей F-35B этими ракетами для повышения их боевых возможностей.

Ранее сообщалось, что британские ВМС испытали противокорабельную ракету Sea Venom в западном Уэльсе. Пуск был осуществлен с борта палубного вертолёта AW159 Wildcat.

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Наталья Демьянова
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