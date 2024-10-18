Извечный враг Москвы испытал силу «морского яда»

Военно-морские силы Великобритании провели испытания противокорабельной ракеты Sea Venom («Морской яд»), сообщает РИА Новости. Этот тип оружия уже был принят на вооружение королевского флота, который является давним конкурентом России. Учения состоялись 5 октября 2024 года на морской базе в Аберпорте, расположенной в западном Уэльсе, и включали проверку систем наведения.

Во время испытаний ракета успешно поразила мишень в виде баржи. Эти стрельбы стали первыми в рамках испытаний Sea Venom. Подготовкой мишени занималась компания QinetiQ, которая установила на баржу три контейнера с нагреваемыми элементами для более реалистичного имитирования цели.

Лейтенант-коммандер ВМС Великобритании Роберт Кенчингтон отметил, что все аспекты ракеты были тщательно проработаны, включая простоту использования для военных, характеристики в полете и точность попадания.

Sea Venom представляет собой дозвуковую противокорабельную ракету «стокилограммового класса», рассчитанную на пуск, прежде всего, с вертолётов. Благодаря наличию боеголовки с инфракрасной системой наведения она может успешно использоваться для уничтожения различных типов надводных и наземных целей. Ракета Sea Venom имеет 2,5 м в длину, 200 мм в диаметре, массу 110 кг и «высокую дозвуковую скорость» полета.