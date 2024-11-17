Подростка нашли мёртвым спустя две недели поисков под Псковом

В Псковской области нашли тело 17-летнего подростка, который ушёл из дачного дома в деревне. Его искали на протяжении почти двух недель, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

Под Псковом нашли тело без вести пропавшего подростка. Видео © Telegram / СУ СК РФ по Псковской области

«В Великолукском районе в рамках расследования уголовного дела обнаружено тело без вести пропавшего подростка», — указано в сообщении.

По версии следствия, молодой человек ушёл из дачного дома в деревне Немково в ночь на 4 ноября. Его тело нашли спустя 13 дней поисков. Уточняется, что ход и результаты расследования дела находятся на контроле в центральном аппарате ведомства по поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина.

В ведомстве отметили, что сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Специалисты установят точную причину смерти подростка, назначена судебно-медицинская экспертиза.