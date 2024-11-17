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17 ноября, 12:42

Подростка нашли мёртвым спустя две недели поисков под Псковом

СК: В Псковской области нашли тело 17-летнего подростка, ушедшего с дачи

Специалисты в Псковской области нашли тело подростка. Обложка © Telegram / СУ СК РФ по Псковской области

Специалисты в Псковской области нашли тело подростка. Обложка © Telegram / СУ СК РФ по Псковской области

В Псковской области нашли тело 17-летнего подростка, который ушёл из дачного дома в деревне. Его искали на протяжении почти двух недель, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

Под Псковом нашли тело без вести пропавшего подростка. Видео © Telegram / СУ СК РФ по Псковской области

«В Великолукском районе в рамках расследования уголовного дела обнаружено тело без вести пропавшего подростка», — указано в сообщении.

По версии следствия, молодой человек ушёл из дачного дома в деревне Немково в ночь на 4 ноября. Его тело нашли спустя 13 дней поисков. Уточняется, что ход и результаты расследования дела находятся на контроле в центральном аппарате ведомства по поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина.

В ведомстве отметили, что сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Специалисты установят точную причину смерти подростка, назначена судебно-медицинская экспертиза.

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А ранее Life.ru писал, что в Рязани нашли тело студента, его поиски велись с 7 ноября. Специалистам удалось обнаружить погибшего по сигналу со смартфона.

Дарья Нарыкова
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