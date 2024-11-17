Юный сын Градского признался, что хочет стать профессиональным футболистом
Александр Градский. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Сын известного певца и композитора Александра Градского планирует связать свою жизнь с профессиональным футболом. Об этом 10-летний Александр рассказал в программе «Ты не поверишь!»
«Для меня футбол очень много значит. Мечтаю стать профессиональным футболистом и иду к этому. Пока у меня в спорте лучше получается, но это только пока», — рассказал сын Градского.
Недавно на Ваганьковском кладбище в Москве был открыт памятник певцу и композитору Александру Градскому, который скончался три года назад. На церемонии присутствовали молодая вдова артиста Марина Конашенко-Градская и двое сыновей, рождённых в браке с Александром Борисовичем — Александр и Иван.