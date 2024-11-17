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17 ноября, 13:31

Юный сын Градского признался, что хочет стать профессиональным футболистом

Александр Градский. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Александр Градский. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Сын известного певца и композитора Александра Градского планирует связать свою жизнь с профессиональным футболом. Об этом 10-летний Александр рассказал в программе «Ты не поверишь!»

«Для меня футбол очень много значит. Мечтаю стать профессиональным футболистом и иду к этому. Пока у меня в спорте лучше получается, но это только пока», — рассказал сын Градского.

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Недавно на Ваганьковском кладбище в Москве был открыт памятник певцу и композитору Александру Градскому, который скончался три года назад. На церемонии присутствовали молодая вдова артиста Марина Конашенко-Градская и двое сыновей, рождённых в браке с Александром Борисовичем — Александр и Иван.

Николай Рюмин
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