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17 ноября, 13:48

«Кричала, что кого-то зарезала»: Андрейченко рассказала, почему сдала дочь в психбольницу

Андрейченко сдала дочь в психбольницу, когда она начала будить её с ножом

Наталья Андрейченко. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Наталья Андрейченко. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Советская 68-летняя актриса Наталья Андрейченко откровенно рассказала, почему её дочери Настасье понадобилось особенное лечение в борьбе с ментальными проблемами. Артистка считает, что проблемы с психикой перешли дочери по наследству от её отца — голливудского актёра Максимилиана Шелла.

С её слов, впервые подобные признаки она заметила у девочки ещё в школьные годы. Тогда же приключилась тревожная история — Настасья разбудила родителей посреди ночи, крича, что зарезала кого-то ножом. Испугавшись за здоровье дочки, Андрейченко решила отправить её на лечение в психиатрическую клинику.

«Ну, не было у меня другого выхода. Её забрали надолго. Конечно, она мне этого не простила», — рассказала Андрейченко в беседе с kp.ru, добавив, что несмотря на работу врачей, болезнь Настасьи лишь прогрессировала. Кроме того, ей выписали сильнодействующие лекарства, которые сильно «ударяют» по печени.

«Литры сока и клизмы каждую ночь»: Наталья Андрейченко поделилась секретами молодости
«Литры сока и клизмы каждую ночь»: Наталья Андрейченко поделилась секретами молодости

А не так давно советская Мэри Поппинс рассказала о том, как «летала» во время клинической смерти. Подобное ей пришлось пережить два раза и теперь актриса заверяет, что бояться уже ничего.

Мария Любицкая
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