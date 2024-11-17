В Карелии пострадали семь человек после съезда микроавтобуса в кювет

В Карелии микроавтобус съехал в кювет и опрокинулся, сообщает пресс-служба регионального главка МВД России. По факту ДТП полиция проводит проверку.

Инцидент произошёл на 602-м километре трассы А-119 Вологда – Медвежьегорск между деревней Габсельга и посёлком городского типа Повенец. По предварительным данным, 56-летний водитель микроавтобуса Toyota Hiace не справился с управлением и съехал с дороги в кювет, после этого авто опрокинулось. В результате ДТП, пострадало семь человек, сообщает Минздрав республики.

«Три человека получили повреждения легкой степени, среди них один ребёнок. Четыре человека в тяжёлом состоянии», — говорится в сообщении.