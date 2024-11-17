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17 ноября, 13:35

В Карелии пострадали семь человек после съезда микроавтобуса в кювет

Микроавтобус слетел в кювет и перевернулся в Карелии. Обложка © Telegram / Полиция Карелии

Микроавтобус слетел в кювет и перевернулся в Карелии. Обложка © Telegram / Полиция Карелии

В Карелии микроавтобус съехал в кювет и опрокинулся, сообщает пресс-служба регионального главка МВД России. По факту ДТП полиция проводит проверку.

Инцидент произошёл на 602-м километре трассы А-119 Вологда – Медвежьегорск между деревней Габсельга и посёлком городского типа Повенец. По предварительным данным, 56-летний водитель микроавтобуса Toyota Hiace не справился с управлением и съехал с дороги в кювет, после этого авто опрокинулось. В результате ДТП, пострадало семь человек, сообщает Минздрав республики.

«Три человека получили повреждения легкой степени, среди них один ребёнок. Четыре человека в тяжёлом состоянии», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на трассе в Свердловской области в результате ДТП погибло пять человек. Авария произошла на 48 километре автодороги Серов — Североуральск — Ивдель неподалёку от Волчанска.

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Наталья Демьянова
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