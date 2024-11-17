США могут разместить ядерные ракеты в Польше

Установки вертикального пуска ракет Mk 41 VLS, которые установлены в Польше на новой американской базе противоракетной обороны (ПРО), несут потенциальную угрозу для России. Такое мнение выразил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

«Штатные пусковые установки Mk 41 VLS теоретически и практически позволяют загрузить в них не только противоракеты SM-3, а также крылатые ракеты «Томагавк» как с обычным, так и с ядерным боезарядом», — приводит РИА «Новости» слова эксперта.

Коротченко уточнил, что о замене классических боеприпасов на ядерные может сообщить только источник на самой базе. Эксперт дополнил, что противоракеты SM-3 могут уничтожать не только баллистические ракеты, но и спутники на околоземной орбите. По его словам, для РФ важно пересмотреть военные планы и учесть возможность уничтожения базы в Польше, если произойдёт конфликт с НАТО.