США могут разместить ядерные ракеты в Польше
Эксперт Коротченко: США могут разместить ракеты с ядерным зарядом в Польше
Установки вертикального пуска ракет Mk 41 VLS, которые установлены в Польше на новой американской базе противоракетной обороны (ПРО), несут потенциальную угрозу для России. Такое мнение выразил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.
«Штатные пусковые установки Mk 41 VLS теоретически и практически позволяют загрузить в них не только противоракеты SM-3, а также крылатые ракеты «Томагавк» как с обычным, так и с ядерным боезарядом», — приводит РИА «Новости» слова эксперта.
Коротченко уточнил, что о замене классических боеприпасов на ядерные может сообщить только источник на самой базе. Эксперт дополнил, что противоракеты SM-3 могут уничтожать не только баллистические ракеты, но и спутники на околоземной орбите. По его словам, для РФ важно пересмотреть военные планы и учесть возможность уничтожения базы в Польше, если произойдёт конфликт с НАТО.
Напомним, 13 ноября в Польше в Редзиково открылась американская база ПРО Aegis, расположенная всего в 165 километрах от границы с РФ. Президент страны Анджей Дуда отметил, что эта база направлена против России. Хотя ранее предполагалась, что она будет создана для защиты от возможного ракетного удара со стороны Ирана.
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