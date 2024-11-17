Бойцы Армии России уничтожили под сотню ВСУшников при попытке вырваться из котла под Курском

Группа ВСУ попыталась прорваться из котла в Курской области в районе Ольговской рощи. В результате были ликвидированы свыше 80 украинских военных, сообщили в Минобороны РФ в воскресенье, 17 ноября.

«Сегодня в 4 часа утра противник предпринял попытку группами по 15-20 человек прорваться из образовавшегося «котла». В результате эффективного огневого поражения уничтожено более 80 националистов, порядка 40 военнослужащих ВСУ ранены, часть из которых была брошена своими сослуживцами», — указано в сообщении.

В оборонном ведомстве уточнили, что 24 украинских бойца попали в плен к ВС России. Уточняется, что в настоящее время продолжается зачистка Ольговской рощи и ликвидация оставшихся подразделений.