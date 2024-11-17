Футболиста из Медиалиги унесли с поля на носилках в матче с московским «Динамо»
Нападающий «Амкала» Костюков получил перелом ноги в матче против «Динамо»
Степан Костюков. Обложка © Telegram / АМКАЛ
Нападающий клуба «Амкал» из Медиалиги Степан Костюков получил тяжёлую травму в товарищеском матче против московского «Динамо». Футболиста в итоге унесли с поля на носилках.
Костюкова уносят с поля на носилках. Видео © Telegram / АМКАЛ
В середине первого тайма Костюков вышел один на один с вратарём «Динамо» Андреем Кудравцом, после чего произошло столкновение между игроками. Голкипер упал на ногу нападающего. По предварительным данным, у Костюкова диагностировали перелом.
Товарищеский матч между «Амкалом» и «Динамо» проходит на «ВТБ Арене» в Москве. На момент публикации материала идет второй тайм, и «Амкал» ведёт со счётом 3:2.
Ранее Life.ru писал, что Михаила Литвина отпустили домой после 15 суток за драку с болельщиком. О задержании блогера стало известно 12 октября. Во время матча футбольной Медиалиги Литвин подбежал к трибуне соперника, на которой находился рэпер и владелец СКА Баста, и ударил одного из фанатов.