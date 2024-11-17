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17 ноября, 15:52

Футболиста из Медиалиги унесли с поля на носилках в матче с московским «Динамо»

Нападающий «Амкала» Костюков получил перелом ноги в матче против «Динамо»

Степан Костюков. Обложка © Telegram / АМКАЛ

Степан Костюков. Обложка © Telegram / АМКАЛ

Нападающий клуба «Амкал» из Медиалиги Степан Костюков получил тяжёлую травму в товарищеском матче против московского «Динамо». Футболиста в итоге унесли с поля на носилках.

Костюкова уносят с поля на носилках. Видео © Telegram / АМКАЛ

В середине первого тайма Костюков вышел один на один с вратарём «Динамо» Андреем Кудравцом, после чего произошло столкновение между игроками. Голкипер упал на ногу нападающего. По предварительным данным, у Костюкова диагностировали перелом.

Товарищеский матч между «Амкалом» и «Динамо» проходит на «ВТБ Арене» в Москве. На момент публикации материала идет второй тайм, и «Амкал» ведёт со счётом 3:2.

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Наталья Демьянова
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