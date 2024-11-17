В Принстоне учёные создали первую в мире бессмертную муху, оцифровав её мозг
Учёные из Принстонского университета в США создали первую бессмертную муху. Для этого они полностью оцифровали мозг сложного организма — дрозофилы (Drosophila melanogaster), сообщает официальный сайт учебного заведения.
Полный цифровой образ мозга насекомого теперь доступен на сайте codex.flywire.ai. Это важное достижение, так как является первым оцифрованным мозгом сложного организма, который можно не только изучать, но и воспроизводить. Размер данных составляет 14 Гб, что позволяет глубже анализировать нейронные сети и их взаимодействия. По словам учёных, данная цифровая модель может сыграть ключевую роль в исследованиях по созданию искусственного интеллекта нового поколения.
Сам проект был запущен ещё в 2016 году и, после долгих лет усилий, специалистам удалось достичь значительного прорыва. Они завершили расшифровку коннектома взрослой дрозофилы (Drosophila melanogaster), в мозге которой содержится 139 500 нейронов и 54,5 миллиона синапсов.
Ранее сообщалось, что российские учёные представили платформу «Вечность». Проект, над которым работали более 10 лет, стал первым в мире, предлагающим создать цифровое сознание. Специалисты считают, что развитие цифровых двойников может совершить настоящую революцию в сфере здравоохранения.
Shutterstock / FOTODOM / Adesu1606