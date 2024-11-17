В Принстоне учёные создали первую в мире бессмертную муху, оцифровав её мозг

Полный цифровой образ мозга насекомого теперь доступен на сайте codex.flywire.ai. Это важное достижение, так как является первым оцифрованным мозгом сложного организма, который можно не только изучать, но и воспроизводить. Размер данных составляет 14 Гб, что позволяет глубже анализировать нейронные сети и их взаимодействия. По словам учёных, данная цифровая модель может сыграть ключевую роль в исследованиях по созданию искусственного интеллекта нового поколения.