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17 ноября, 16:30

В Киеве полицейских заманили в квартиру и едва не взорвали гранатой

«Страна.ua»: Неизвестные пытались подорвать гранатой полицейских в Киеве

В Киеве полицейские приехали на ложный вызов и едва не подорвались на гранате. Подробности инцидента сообщает украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на источник в силовых структурах.

По информации издания, в полицию с заявлением якобы о домашнем насилии позвонила девушка. Она указала, что находится в незапертой квартире. Когда полицейские вошли в жилище, один из них задел растяжку с гранатой Ф-1. Правоохранители успели выбежать из квартиры на лестничную клетку до того, как устройство сработало. В результате взрыва никто не пострадал.

Злоумышленников, которые установили гранату, сейчас разыскивают.

А ранее Life.ru рассказывал, что в Полтаве правоохранительные органы нейтрализовали растяжку, установленную рядом с домом сотрудницы ТЦК (местный военкомат) уклонистом. Подорваться женщина не успела. Ранее злоумышленник угрожал ей, обещая забросать гранатами.

Украинец подорвал гранатой полицейского при задержании
Украинец подорвал гранатой полицейского при задержании
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / ViktoriaIvanets

Наталья Демьянова
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