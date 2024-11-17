В Киеве полицейских заманили в квартиру и едва не взорвали гранатой

В Киеве полицейские приехали на ложный вызов и едва не подорвались на гранате. Подробности инцидента сообщает украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на источник в силовых структурах.

По информации издания, в полицию с заявлением якобы о домашнем насилии позвонила девушка. Она указала, что находится в незапертой квартире. Когда полицейские вошли в жилище, один из них задел растяжку с гранатой Ф-1. Правоохранители успели выбежать из квартиры на лестничную клетку до того, как устройство сработало. В результате взрыва никто не пострадал.