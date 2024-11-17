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17 ноября, 16:46

На Украине 6-летнюю гимнастку могут лишить лицензии из-за блога на русском языке

Шестилетняя украинка Анастасия Опря, которая занимается художественной гимнастикой, может лишиться лицензии на участие в турнирах. Об этом сообщила её мать. Оказалось, что женщина ведёт соцсети за шестилетнюю дочь на русском языке.

Мать пояснила, что рассматривается возможность отчисления её дочери из спортивной школы и недопуска к турнирам. Среди причин — ведение страницы на русском языке и публикация фрагмента из фильма о гимнастке Светлане Хоркиной из РФ —«Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее».

«Так уж случилось, что Настя родилась в интернациональной семье: мать — россиянка, а папа у неё — болгарин. Но все мы родились на Украине! Поэтому нетрудно догадаться, что маме сподручнее вести блог на русском языке», — написала мать Анастасии в Instagram*.

По словам женщины, юная гимнастка переживает не лучшие времена, так как её травят за использование русского языка «непонятные родители» и «несложившиеся» тренеры. Мать спортсменки отметила, что будет обидно, если федерация художественной гимнастики пойдёт на этот шаг.

В школах Украины запретили общаться на русском даже на переменах
В школах Украины запретили общаться на русском даже на переменах

А ранее Life.ru сообщал, что в Германии преподаватель обвинила беженку из Украины и её дочь в использовании русского языка в семье. Педагог отказалась помогать ребёнку и пригрозила плохими оценками.

* Соцсеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta**, признанной в России экстремистской.

** Деятельность компании запрещена в РФ как экстремистская.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Real Sports Photos

Дарья Нарыкова
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