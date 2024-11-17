«Я — футболист?!»: Евгения Медведева сыграла за «Динамо» и удостоилась похвалы тренера

Известная российская фигуристка Евгения Медведева высказалась о своём дебюте в роли футболистки. Она впервые вышла на поле в составе московского «Динамо». Впечатления фигуристки передаёт Sport 24.

Фигуристка Евгения Медведева дебютировала в составе московского футбольного «Динамо». Видео © Telegram / ФК «Динамо Москва»

«Сыграть за «Динамо» — это новая яркая краска в моей жизни. Я жутко стеснялась, мне ужасно некомфортно, и от этого прикольно. Вы серьёзно, я — футболист?!» — поделилась спортсменка.

Медведева на 90-й минуте товарищеского матча с «Амкалом», представляющим Медиалигу, заменила Вячеслава Грулёва. Фигуристка успела один раз коснуться мяча.

«Выступление Медведевой? Хороший перформанс, один пас, успешный пас, стопроцентная успешность. Это хорошо, потому что наши показатели в передачах были слабыми, нужно давать пасы как Женя», — приводит ТАСС слова главного тренера «Динамо» Марцела Лички.

Помимо Медведевой, участие в игре принял актёр Павел Деревянко, который также выступил за команду «Динамо». Личка также похвалил его, отметив, что артист «бегал, старался». Игра же закончилась со счётом 2:3 в пользу «Амкала».