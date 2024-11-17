В Финляндии приостановили работу энергоблока на ключевой АЭС

В Финляндии приостановлена работа третьего энергоблока атомной электростанции «Олкилуото» из-за неисправности турбины, сообщил оператор Teollisuuden Voima (TVO) в соцсети X.

По заявлению TVO, проблемы турбины не оказывают влияния на ядерную безопасность. Специалисты компании заверили, что устранение неисправности займёт около суток, и энергоблок возобновит производство электроэнергии в ближайшее время. Другие энергоблоки станции, «Олкилуото-1» и «Олкилуото-2», продолжают функционировать в обычном режиме.

АЭС «Олкилуото», расположенная на побережье Ботнического залива в Западной Финляндии, является одним из ключевых источников энергии страны. Три её реактора покрывают порядка 30% национального потребления электроэнергии.