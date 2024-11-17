Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 ноября, 19:45

В Финляндии приостановили работу энергоблока на ключевой АЭС

TVO: Энергоблок финской АЭС «Олкилуото-3» приостановил производство на сутки

В Финляндии приостановлена работа третьего энергоблока атомной электростанции «Олкилуото» из-за неисправности турбины, сообщил оператор Teollisuuden Voima (TVO) в соцсети X.

По заявлению TVO, проблемы турбины не оказывают влияния на ядерную безопасность. Специалисты компании заверили, что устранение неисправности займёт около суток, и энергоблок возобновит производство электроэнергии в ближайшее время. Другие энергоблоки станции, «Олкилуото-1» и «Олкилуото-2», продолжают функционировать в обычном режиме.

АЭС «Олкилуото», расположенная на побережье Ботнического залива в Западной Финляндии, является одним из ключевых источников энергии страны. Три её реактора покрывают порядка 30% национального потребления электроэнергии.

МАГАТЭ: На Украине отключили семь из девяти реакторов АЭС после серии ударов
МАГАТЭ: На Украине отключили семь из девяти реакторов АЭС после серии ударов

Ранее Life.ru писал, что в Финляндии власти намерены создать особую экономическую зону (ОЭЗ) в тех регионах, которые примыкают к России и больше других страдают от снижения потока туристов после закрытия границ. Инициативы уже сформированы в программу и были представлены на заседании.

Обложка ©

Energy.gov / Office of Nuclear Energy

Тимур Хингеев
  • Новости
  • Финляндия
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar