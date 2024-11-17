В Финляндии приостановили работу энергоблока на ключевой АЭС
TVO: Энергоблок финской АЭС «Олкилуото-3» приостановил производство на сутки
В Финляндии приостановлена работа третьего энергоблока атомной электростанции «Олкилуото» из-за неисправности турбины, сообщил оператор Teollisuuden Voima (TVO) в соцсети X.
По заявлению TVO, проблемы турбины не оказывают влияния на ядерную безопасность. Специалисты компании заверили, что устранение неисправности займёт около суток, и энергоблок возобновит производство электроэнергии в ближайшее время. Другие энергоблоки станции, «Олкилуото-1» и «Олкилуото-2», продолжают функционировать в обычном режиме.
АЭС «Олкилуото», расположенная на побережье Ботнического залива в Западной Финляндии, является одним из ключевых источников энергии страны. Три её реактора покрывают порядка 30% национального потребления электроэнергии.
Ранее Life.ru писал, что в Финляндии власти намерены создать особую экономическую зону (ОЭЗ) в тех регионах, которые примыкают к России и больше других страдают от снижения потока туристов после закрытия границ. Инициативы уже сформированы в программу и были представлены на заседании.
Energy.gov / Office of Nuclear Energy