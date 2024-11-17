МАГАТЭ: На Украине отключили семь из девяти реакторов АЭС после серии ударов
Украина ограничила работу семи из девяти ядерных реакторов в результате ударов Вооружённых сил (ВС) России в воскресенье, 17 ноября. Об этом сообщается на официальном портале Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).
«Действующие атомные электростанции (АЭС) Украины сегодня утром сократили производство электроэнергии в качестве меры предосторожности после широкомасштабных военных действий по всей стране, которые, как сообщается, были направлены на её энергетическую инфраструктуру», — указал глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
В организации уточнили, что шесть реакторов на трёх атомных электростанциях (АЭС) снизили выходную мощность утром. Сейчас показатель сохраняется в пределах 40-90 процентов от максимальных возможностей. Седьмой реактор остановили для технического обслуживания, а оставшиеся два пока работают штатно. Гросси отметил, что энергетическая инфраструктура Незалежной сейчас крайне уязвима.
Напомним, сегодня с самого утра во многих регионах Украины гремели мощные взрывы. Позднее на территории Незалежной был введён режим экстренных отключений света. В МИД страны отметили, что ВС России предприняли «одну из крупнейших воздушных атак» с использованием дронов и ракет. После этого многие объекты критической инфраструктуры получили повреждения.
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