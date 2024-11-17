МАГАТЭ: На Украине отключили семь из девяти реакторов АЭС после серии ударов

Украина ограничила работу семи из девяти ядерных реакторов в результате ударов Вооружённых сил (ВС) России в воскресенье, 17 ноября. Об этом сообщается на официальном портале Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

«Действующие атомные электростанции (АЭС) Украины сегодня утром сократили производство электроэнергии в качестве меры предосторожности после широкомасштабных военных действий по всей стране, которые, как сообщается, были направлены на её энергетическую инфраструктуру», — указал глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.