Около 200 человек собрались на Вацлавской площади в центре Праги, чтобы выразить протест против вывешенного на здании Национального музея большого флага Украины и действий чешских властей по поддержке Киева. Об этом сообщает агентство ЧТК.

Акция совпала с 35-й годовщиной «бархатной революции», положившей конец коммунистическому режиму в Чехословакии. Организатором митинга выступил активист Ладислав Врабел. Среди участников были бывший лидер Коммунистической партии Чехии Йозеф Скала и учительница Мартина Беднаржова, известная своим делом о публичной поддержке России.

Напротив митингующих у входа в Национальный музей собрались несколько десятков сторонников Украины, которые освистывали выступления ораторов, критиковавших чешскую помощь Киеву и значение «бархатной революции».

Столкновений между группами удалось избежать, однако полиция задержала одного человека. К какой именно стороне он принадлежал, представители правоохранительных органов не уточнили.