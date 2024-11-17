В Праге две сотни человек вышли на митинг против помощи Украине
Около 200 человек собрались на Вацлавской площади в центре Праги, чтобы выразить протест против вывешенного на здании Национального музея большого флага Украины и действий чешских властей по поддержке Киева. Об этом сообщает агентство ЧТК.
Акция совпала с 35-й годовщиной «бархатной революции», положившей конец коммунистическому режиму в Чехословакии. Организатором митинга выступил активист Ладислав Врабел. Среди участников были бывший лидер Коммунистической партии Чехии Йозеф Скала и учительница Мартина Беднаржова, известная своим делом о публичной поддержке России.
Напротив митингующих у входа в Национальный музей собрались несколько десятков сторонников Украины, которые освистывали выступления ораторов, критиковавших чешскую помощь Киеву и значение «бархатной революции».
Столкновений между группами удалось избежать, однако полиция задержала одного человека. К какой именно стороне он принадлежал, представители правоохранительных органов не уточнили.
Недавно чешский премьер рассказал, как они с Трампом обсудили Украину. Премьер подчеркнул, что разговор поразил его своей открытостью. Трамп активно интересовался мнением Фиалы о том, как можно разрешить ситуацию на Украине, и выразил тёплые слова о Чехии.
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