Новая группа добровольцев из Чечни отправилась в зону спецоперации

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров объявил об отправке очередной группы добровольцев в зону проведения специальной военной операции (СВО). Соответствующее сообщение он опубликовал в своём телеграм-канале.

«Последний день недели завершили отправкой ещё одной группы добровольцев в зону проведения специальной военной операции. Они отправились на фронт из Международного аэропорта Грозный имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова», — написал Кадыров.

Кадыров сообщил об отправке новой группы добровольцев на СВО. Видео © Telegram / Kadyrov_95

По его словам, добровольцы присоединятся к спецназу «Ахмат» после прибытия на место дислокации. Для выполнения задач им предоставили современную боевую экипировку, подготовленную Региональным общественным фондом имени Ахмата-Хаджи Кадырова, все расходы на их проезд и проживание были оплачены.

Отмечается, что добровольцы прошли обучение на территории Российского университета спецназа (РУС) в Гудермесе, где инструкторы обеспечили их необходимыми навыками для эффективного выполнения боевых задач.

Проводить добровольцев пришли председатель Правительства ЧР Магомед Даудов, министр внутренних дел Аслан Ирасханов и начальник полиции Дени Айдамиров. Кадыров назвал отправленных добровольцев «настоящими патриотами», которые сами решили защищать Родину в трудный час.