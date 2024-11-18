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Регион
17 ноября, 21:48

Новая группа добровольцев из Чечни отправилась в зону спецоперации

Кадыров сообщил об отправке из Чечни на СВО очередной группы добровольцев

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров объявил об отправке очередной группы добровольцев в зону проведения специальной военной операции (СВО). Соответствующее сообщение он опубликовал в своём телеграм-канале.

«Последний день недели завершили отправкой ещё одной группы добровольцев в зону проведения специальной военной операции. Они отправились на фронт из Международного аэропорта Грозный имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова», — написал Кадыров.

Кадыров сообщил об отправке новой группы добровольцев на СВО. Видео © Telegram / Kadyrov_95

По его словам, добровольцы присоединятся к спецназу «Ахмат» после прибытия на место дислокации. Для выполнения задач им предоставили современную боевую экипировку, подготовленную Региональным общественным фондом имени Ахмата-Хаджи Кадырова, все расходы на их проезд и проживание были оплачены.

Отмечается, что добровольцы прошли обучение на территории Российского университета спецназа (РУС) в Гудермесе, где инструкторы обеспечили их необходимыми навыками для эффективного выполнения боевых задач.

Проводить добровольцев пришли председатель Правительства ЧР Магомед Даудов, министр внутренних дел Аслан Ирасханов и начальник полиции Дени Айдамиров. Кадыров назвал отправленных добровольцев «настоящими патриотами», которые сами решили защищать Родину в трудный час.

Спецназ «Ахмат» пополнился очередной группой добровольцев для отправки на СВО
Спецназ «Ахмат» пополнился очередной группой добровольцев для отправки на СВО

Не так давно Кадыров показал видео с ликвидацией украинских военных под Сумами. На опубликованных кадрах виден опорный пункт ВСУ в лесу, который смогли засечь ВС РФ с помощью дронов.

Обложка ©

Telegram / Kadyrov_95

Анатолий Цейко
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