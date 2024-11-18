«Фактически суперфуд»: Врач рассказала, как квашеная капуста спасёт от простуды

Эта осень периодически балует россиян тёплыми деньками. В такое время очень важно не забывать заботиться о своём здоровье. Терапевт Надежда Чернышова в беседе с Life.ru поделилась рекомендациями, как избежать заболеваний в условиях резкого потепления. По её словам, смена погоды сама по себе не является причиной заболеваемости. Главное — быть готовыми к вариативности, меняющейся температуре и быстро меняющимся условиям.

Чернышова подчеркнула, что важно следить за одеждой и использовать многослойность. Также она отметила важность защиты головы от ветра: в ветреную погоду шапка необходима, даже если температура не слишком низкая.

«Лучше, если у вас будет возможность снять или надеть какой-то слой одежды в течение дня. Например, джемпер или кофточку можно поддевать или снимать. Шапку тоже желательно иметь с собой: если погода достаточно тёплая и не ветреная, то шапку можно убрать в сумку. Если же ветер есть, то даже при не очень холодной погоде желательно шапку надевать, потому что ветреная погода очень вредна для волос, вплоть до облысения, когда волосяные луковицы за счёт спазма сосудов перестают получать питание и волосы могут выпадать», — объяснила она.

Что касается обуви, терапевт порекомендовала выбирать непромокаемую, но в то же время дышащую обувь, чтобы избежать переохлаждения ног. Важным моментом также является профилактика витаминами. Чернышова посоветовала пить витамин D круглый год, но подчеркнула, что любые дополнительные витамины должны назначаться только лечащим врачом, чтобы избежать передозировки.

Она также рекомендовала включать в рацион квашеную капусту, которая является отличным источником витамина C и других полезных веществ, а также другие квашеные овощи и свежие фрукты.

«Сейчас самое время квасить капусту без уксуса, просто с солью и морковкой. Там огромное количество витамина С, больше, чем в лимоне. Это очень полезный продукт, фактически суперфуд. Там ещё витамин К, который не везде есть. В общем, это прекрасный источник витаминов. Другие квашеные овощи, плюс свежие овощи и фрукты также содержат достаточное количество витаминов. Витамина С достаточно много в картофеле, то есть отварной картофель тоже очень даже витаминный продукт», — резюмировала специалист.