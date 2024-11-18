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17 ноября, 23:03

В Астрахани задержаны напавшие на тренера «Ленинградца» Вадима Евсеева

SHOT: Задержаны двое напавших на тренера Вадима Евсеева в Астрахани

Вадим Евсеев. Обложка © Telegram / ФК «Ленинградец»

Вадим Евсеев. Обложка © Telegram / ФК «Ленинградец»

Нападавших на шестикратного чемпиона России и тренера команды «Ленинградец» Вадима Евсеева в Астрахани было двое. Как выяснил SHOT, сейчас они уже задержаны и общаются с полицией.

Всё произошло поздно вечером после матча «Ленинградца» и «Волгаря», когда Евсеев и ещё несколько сотрудников клуба возвращались в гостиницу. Предварительно, сначала двое мужчин попросили у бывшего игрока сборной прикурить, а после отказа вдруг распылили газовый баллончик. В ходе начавшейся потасовки один из агрессоров достал нож и попытался ударить тренера, но в итоге ранение получил другой сотрудник клуба.

В данный момент Евсеева и его товарищей осматривают медики, у набросившихся на них мужчин полицейские выясняют мотивы нападения.

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О нападении на Евсеева стало известно ранее. Всё произошло в Астрахани, где его команда «Ленинградец» 17 ноября играла против местного клуба «Волгарь».

Оксана Попова
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