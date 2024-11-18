«Разыгрывается многоходовочка»: Профессор оценил выдвижение Кеннеди-младшего в главы Минздрава США
Врач Иванов позитивно оценил выдвижение Кеннеди на пост главы Минздрава США
Роберт Кеннеди-младший. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / In The Light Photography
Назначение Роберта Кеннеди-младшего министром здравоохранения в администрацию избранного президента США Дональда Трампа можно воспринимать в позитивном ключе. Об этом заявил профессор, доктор медицинских наук Денис Иванов. Он отметил, что будущий глава американского Минздрава достаточно долго боролся с «неадекватными, античеловечными, глобалистическими выходками социопсихопатов».
«И, скорее всего, он и дальше будет продолжать этим заниматься, как мне представляется, по тем действиям, по тому, что он делал», — приводит слова Иванова «Царьград».
При этом профессор указал на неоднозначность борьбы Трампа с глобалистами. Он добавил, что сейчас «разыгрывается многоходовочка». Однако назначение Кеннеди, который, по словам Иванова, является адекватным мужчиной, вместо «особи, исполнявшей обязанности министра здравоохранения», — уже положительный момент.
Напомним, ранее Трамп выдвинул 70-летнего Роберта Фрэнсиса Кеннеди-младшего на пост главы Минздрава США. Политик — член знаменитой семьи Кеннеди, сын Роберта Фрэнсиса Кеннеди и племянник 35-го президента США Джона Кеннеди. Сейчас пост министра здравоохранения и социальных служб занимает 66-летний Хавьер Бесерра