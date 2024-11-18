«Разыгрывается многоходовочка»: Профессор оценил выдвижение Кеннеди-младшего в главы Минздрава США

Назначение Роберта Кеннеди-младшего министром здравоохранения в администрацию избранного президента США Дональда Трампа можно воспринимать в позитивном ключе. Об этом заявил профессор, доктор медицинских наук Денис Иванов. Он отметил, что будущий глава американского Минздрава достаточно долго боролся с «неадекватными, античеловечными, глобалистическими выходками социопсихопатов».

«И, скорее всего, он и дальше будет продолжать этим заниматься, как мне представляется, по тем действиям, по тому, что он делал», — приводит слова Иванова «Царьград».

При этом профессор указал на неоднозначность борьбы Трампа с глобалистами. Он добавил, что сейчас «разыгрывается многоходовочка». Однако назначение Кеннеди, который, по словам Иванова, является адекватным мужчиной, вместо «особи, исполнявшей обязанности министра здравоохранения», — уже положительный момент.