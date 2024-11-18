Политолог предположил, что Трамп сделает на посту президент в первую очередь

Независимо от того, кто занимает кресло президента США, политика Вашингтона построена на том, чтобы Америка имела доминирующее положение в мире. Такое мнение высказал политолог Артур Демчук, комментируя победу Дональда Трампа на выборах главы Белого дома.

«При любом президенте, при всех «потеплениях», «похолоданиях», союзничестве во Второй мировой войне и программе «Союз — Аполлон» США рассматривали Россию, как и любого другого крупного международного игрока — Китай, объединённую Европу, — как своего потенциального стратегического соперника, бросающего некий вызов гегемонии Соединённых Штатов в мире», — приводит слова Демчука «Царьград».

При этом он допустил улучшение отношений РФ и США при Трампе. Американцы могут пойти на это из чисто прагматических соображений. Политолог напомнил, что Трамп бизнесмен и умеет считать деньги. Главное для него — заключить хорошую сделку. По словам эксперта, первое, что, скорее всего, сделает Трамп на посту президента США — начнёт оказывать давление на Европу, чтобы она больше помогала Украине, чем Соединённые Штаты.