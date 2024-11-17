Хочет стать великим переговорщиком: СМИ узнали, что Трамп планирует сделать с Украиной
CNN: Трамп попытается склонить Украину к миру, играя на поражениях ВСУ
Новоизбранный президент США Дональд Трамп может воспользоваться ухудшением ситуации Украины на фронте, чтобы попытаться достичь мирного урегулирования конфликта между Москвой и Киевом. Об этом сообщила телекомпания CNN.
По данным издания, Трамп стремится продемонстрировать свои навыки «великого переговорщика», поэтому может предложить завершить кризис именно сейчас, когда Украина начинает терпеть поражение. CNN отмечает, что средний возраст украинских военнослужащих достиг 40 лет, а конгресс США, где большинство составляют республиканцы, скорее всего, не поддержит дальнейшее выделение крупных сумм на поддержку Украины.
Предполагается, что условия урегулирования, которые может предложить Трамп, включают признание российской принадлежности Крыма, возвращение Украине части территорий на востоке, а также отказ Киева от вступления в НАТО. Взамен Украина якобы сможет получить гарантии безопасности от Соединенных Штатов.
Недавно Владимир Зеленский выразил уверенность, что конфликт на Украине завершится быстрее при Дональде Трампе. Тем временем всё чаще звучат заявления, что у республиканца нет приемлемого плана по Украине.
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