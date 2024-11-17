Хочет стать великим переговорщиком: СМИ узнали, что Трамп планирует сделать с Украиной

Новоизбранный президент США Дональд Трамп может воспользоваться ухудшением ситуации Украины на фронте, чтобы попытаться достичь мирного урегулирования конфликта между Москвой и Киевом. Об этом сообщила телекомпания CNN.

По данным издания, Трамп стремится продемонстрировать свои навыки «великого переговорщика», поэтому может предложить завершить кризис именно сейчас, когда Украина начинает терпеть поражение. CNN отмечает, что средний возраст украинских военнослужащих достиг 40 лет, а конгресс США, где большинство составляют республиканцы, скорее всего, не поддержит дальнейшее выделение крупных сумм на поддержку Украины.