ПВО сбила ещё один беспилотник в Московской области

Ещё один украинский беспилотник сбит в Павлово-Посадском городском округе Московской области. По информации мэра столицы Сергея Собянина, сейчас на месте происшествия работают специалисты экстренных служб.

«Силами ПВО Минобороны в Павлово-Посадском городском округе сбит один беспилотник, летевший на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия», — написал он в телеграм-канале.