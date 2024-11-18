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18 ноября, 01:41

ПВО сбила ещё один беспилотник в Московской области

Собянин: В подмосковном Павловском Посаде сбит украинский беспилотник

Ещё один украинский беспилотник сбит в Павлово-Посадском городском округе Московской области. По информации мэра столицы Сергея Собянина, сейчас на месте происшествия работают специалисты экстренных служб.

«Силами ПВО Минобороны в Павлово-Посадском городском округе сбит один беспилотник, летевший на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия», — написал он в телеграм-канале.

Момент уничтожения украинского беспилотника в Раменском попал на видео
Момент уничтожения украинского беспилотника в Раменском попал на видео

Об уничтожении первого летевшего на Москву беспилотника ранее сообщал мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, дрон сбили в Раменском городском округе. Пострадавших и разрушений нет.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Оксана Попова
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