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18 ноября, 04:09

Экс-сотрудник СБУ рассказал, что западные спецслужбы работали на Украине со времён Ющенко

Экс-сотрудник СБУ заявил о работе западных спецслужб на Украине с 2005 года

Представители западных спецслужб начали активно работать на Украине с 2005 года, когда президентом стал Виктор Ющенко, заявил бывший сотрудник центрального аппарата Службы безопасности Украины (СБУ) Александр Мазур. Его слова приводит ТАСС.

«Когда пришёл Ющенко к власти в 2005 году, концепция работы службы поменялась. Поменялось направление стран, которые были враждебно настроены к Украине. Это в первую очередь Россия и Беларусь», — заявил Мазур.

Он добавил, что западные спецслужбы фактически контролировали работу СБУ. С 2005 года их основной задачей, по его словам, было разрушение отношений между Россией и Украиной любыми средствами, включая искажение информации и полный контроль над службой. Также он отметил, что спецслужбы активно вмешивались во все процессы.

Мазур также отметил, что такие действия западных структур поддерживались на уровне Министерства юстиции Украины и администрации президента.

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Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Анатолий Цейко
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